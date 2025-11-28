قاسم: هدف اغتيال الطبطبائي لم ولن يتحقق ولا توازٍ بالقوة مع العدو وعلينا أن ننتبه دائما لمعالجة الثغرات

أشار الأمين العام لـ"حزب الله" الشّيخ نعيم قاسم، في كلمة له خلال الحفل التأبيني للقيادي الكبير في "حزب الله" هيثم الطبطبائي ورفاقه، إلى أنّ "الطبطبائي كان ينتقل إلى أي مكان يُطلب منه، وانتقل إلى اليمن وقضى تسع سنوات في اليمن ويعمل من أجل مساعدة اخواننا هناك وترك بصمة مهمة".
ولفت إلى أنّه "كلُّف بقيادة معركة "أولي البأس" وكان بارعًا جدًّا، وهو بحق سيد معركة "أولي البأس" من حيث التخطيط والتنظيم وبرمجة اطلاق الطائرات وتنسيق النيران. وبعد المعركة، كان المعاون الجهادي والمسؤول العسكري وكُلّف بشكل رسمي بادارة المقاومة"، مؤكّدًا أنّ "فقدانه خسارة كبيرة، لكن الشهادة بالنسبة للطبطبائي هي ربح كبير له لان الشهادة مبتغاه".
