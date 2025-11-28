أفادت وكالة "أ ف ب"، بأن "روسيا أدرجت منظمة هيومن رايتس ووتش على لائحة المنظمات "غير المرغوب فيها" الجمعة، ما يعني فعليا حظر نشاط المنظمة على أراضيها".
ووبحسب الوكالة "لم تقدم روسيا سببا للقرار، ولم يصدر تعليق فوري عليه من منظمة هيومن رايتس ووتش التي اضطرت إلى إغلاق مكاتبها في روسيا عام 2022".
منذ أن شنت روسيا هجومها على أوكرانيا في شباط 2022، حظرت وزارة العدل نشاط عشرات المنظمات التي تنتقد سياسة الكرملين أو سلوك موسكو في الحرب.
وقد دانت هيومن رايتس ووتش التي تحقق في انتهاكات الجيوش والحكومات في أنحاء العالم وتنشر تقارير عنها، الحرب مرارا واتهمت الجيش الروسي بارتكاب "سلسلة من الانتهاكات" تنفيها موسكو.
كانت هذه تفاصيل خبر "أ ف ب": روسيا حظرت نشاط منظمة هيومن رايتس ووتش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.