"أ ف ب": روسيا حظرت نشاط منظمة هيومن رايتس ووتش

أفادت وكالة "أ ف ب"، بأن "روسيا أدرجت منظمة هيومن رايتس ووتش على لائحة المنظمات "غير المرغوب فيها" الجمعة، ما يعني فعليا حظر نشاط المنظمة على أراضيها".

ووبحسب الوكالة "لم تقدم روسيا سببا للقرار، ولم يصدر تعليق فوري عليه من منظمة هيومن رايتس ووتش التي اضطرت إلى إغلاق مكاتبها في روسيا عام 2022".

منذ أن شنت روسيا هجومها على أوكرانيا في شباط 2022، حظرت وزارة العدل نشاط عشرات المنظمات التي تنتقد سياسة الكرملين أو سلوك موسكو في الحرب.

وقد دانت هيومن رايتس ووتش التي تحقق في انتهاكات الجيوش والحكومات في أنحاء العالم وتنشر تقارير عنها، الحرب مرارا واتهمت الجيش الروسي بارتكاب "سلسلة من الانتهاكات" تنفيها موسكو.