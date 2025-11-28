الرئيس عون هنأ صيدا لاختيارها عاصمة للثقافة والحوار: أرض تنوع وسلام لضفتَي المتوسط

وجّه رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​ "تهنئةً كبيرةً من القلب والوجدان إلى مدينة ​صيدا​، لاختيارها، مع مدينة قرطبا الإسبانيّة، من قبل الاتحاد من أجل المتوسّط، عاصمتَين للثّقافة والحوار على شرق المتوسط وغربه للعام 2027".

وأشار في تصريح، إلى "أنّنا إذ نفتخر بهذا الإنجاز الإضافي ل​لبنان​، خصوصًا في هذا التوقيت وفي هذه الظّروف، أتوجّه بأعمق التهنئة إلى صيدا وأهلها. صيدا التاريخ والمستقبل، صيدا القلعة الأبديّة والشّهداء الأحياء، من رياض ومعروف إلى رفيق، وجميع المناضلين من أجل وحدة لبنان وحرّيّته وحداثته وريادته".

ولفت الرّئيس عون إلى أنّ "صيدا باب الجنوب وعاصمته وصلته بكلّ لبنان، تؤكّد وتجدّد رسالتها ورسالة وطنها الدّائمة، أرض ثقافة وحوار وتنوّع وتعدّد وسلام، لضفتَي المتوسّط ولكلّ ضفاف الدنيا. مبروك لصيدا، مبروك للبنان".