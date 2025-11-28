تكنولوجيا: آيسر تطلق منظومة بريداتور المتكاملة لعالم الألعاب في الشرق الأوسط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني -

تمنح آيسر عالَم الألعاب بُعداً جديداً عبر منظومة بريداتور، التي تضم مجموعة متكاملة من أجهزة الحواسيب المكتبية والمحمولة والشاشات والإكسسوارات المصمّمة لتوفير تجربة لعب غامرة وأداء فائق. وسواء في خوض المهام الرئيسية في الألعاب، أو بثّ تجربة اللعب مباشرة، أو إنشاء المحتوى، تضمن أجهزة بريداتور السرعة والدقة لبقاء اللاعبين في صدارة المنافسة.

ومع حواسيب بريداتور المكتبية والمحمولة وشاشاتها المتطوّرة، إلى جانب باقة واسعة من ملحقات الألعاب، يستطيع اللاعبون بناء بيئتهم المثالية لتحقيق أداء احترافي بلا تنازلات.

حاسوب مكتبي فائق الأداء: بريداتور أورايون 7000

لمن يبحثون عن قوّة لا تُضاهى، يتصدّر بريداتور أورايون 7000 مجموعة أجهزة الألعاب من آيسر، بقدرات خارقة تصل إلى معالج إنتل Core™ Ultra 9 285K وبطاقة رسومات إنفيدياGeForce RTX™ 5090 . وصُمّم الجهاز ليكون مركز القيادة للأداء العالي، مع إضاءة ARGB قابلة للتخصيص خلف لوحة زجاجية شفافة مقاومة للتداخل الكهرومغناطيسي، في حين تضمن منظومة التبريد المتقدّمة من بريداتور ومراوح FrostBlade الحفاظ على درجات حرارة مثالية حتى في أشد لحظات اللعب.

ومع الجيل الجديد من مزايا الذكاء الاصطناعي للبث السلس وتعدّد المهام، وجهاز تخزين فائق السرعة من الجيل الرابع متوافق مع منفذ PCIe، وتقنيات Boost التي تمنح لعباً أكثر سلاسة وإنجازاً أسرع للمهام الإبداعية، يقدّم أورايون 7000 أداءً انسيابياً مذهلاً وجودة رسوميات مُبهرة، ليُرسي معايير جديدة للأجهزة الرائدة في عالم الألعاب.

تجارب متطورة في عالم الألعاب: بريداتور هيليوس نيو 16 AI

يقدّم أحدث حاسب محمول للألعاب من آيسر المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بريداتور هيليوس نيو 16 AI، تجربة مستقبلية للألعاب المحمولة. مزوّداً بما يصل إلى معالج إنتل Core™ i9-14900HX بـ 24 نواة وتردد أقصى يصل إلى 5.8 جيجا هرتز، يوفر هيليوس نيو 16 AI أداءً استثنائياً للألعاب، وتعدد المهام، والأعمال الإبداعية المتطلبة للموارد، مع دمج الأجهزة المتقدمة وقدرات الذكاء الاصطناعي لتقديم أداء مماثل لأجهزة سطح المكتب بغض النظر عن مكان الاستخدام.

ويتميز الجهاز بشاشة 16 بوصة WQXGA بمعدل تحديث 240 هرتز مع تغطية لكامل نطاق الألوان DCI-P3 لضمان صور حية وتجربة لعب فائقة السلاسة. وللحفاظ على الأداء المستمر، يدمج الحاسوب المحمول مراوح AeroBlade™ 3D من الجيل الخامس، ومركّب حراري من المعدن السائل، وأنابيب حرارية موجَّهة متقدمة للتحكم في درجة الحرارة خلال الجلسات المكثفة.

مصمم لعصر الذكاء الاصطناعي، يمكن لجهاز هيليوس نيو 16 AI تشغيل مئات تطبيقات الذكاء الاصطناعي محلياً، بدءاً من نموذج Stable Diffusion إلى مجموعة أدوات الإبداع، موفّراً أوقات معالجة أسرع وسير عمل أكثر ذكاءً. كما تضيف ميزات مثل Copilot في Windows 11، وAcer PurifiedView™، وAcer PurifiedVoice™ 2.0 قدرات ذكية إضافية لتعزيز الإنتاجية والتواصل.

شاشة غامرة: بريداتور XB273

تُقدّم شاشة بريداتور XB273UV3 من آيسر بقياس 27 بوصة وبدقة WQHD تجربة لعب مثالية للاعبين الذين يريدون أن تكون كل لقطة سريعة وسلسة وواقعية. وتجمع هذه الشاشة بين معدل تحديث 180 هرتز وزمن استجابة عند 0.5 مللي ثانية وتقنية AMD FreeSync Premium لضمان تجربة لعب سلسة وخالية من التقطّع، سواء في المنافسات عبر الإنترنت أو أثناء استكشاف العوالم السينمائية.

وتمنح لوحة Agile-Splendor IPS ألواناً زاهية وتفاصيل دقيقة، مما يجعل الألعاب والأفلام وأعمال الإبداع تبدو غنية ودقيقة للغاية. ومع إمكانية التعديل المريح، ودعم HDR، والتوافق مع إنفيديا G-SYNC®، توفر هذه الشاشة مزيجاً متكاملاً من السرعة والوضوح والراحة، لترتقي ببيئات الألعاب إلى مستوى جديد من الانغماس البصري.

أكمل إعداد الألعاب الخاص بك مع اكسسوارات الألعاب من بريداتور

تتجاوز تجربة الألعاب المثالية قوة الأجهزة لتشمل الراحة والتنظيم وسهولة الحركة، وقد صُممت اكسسوارات بريداتور من آيسر لتعزيز هذه التجربة بشكل متكامل.

كرسي الألعاب بريداتور: مصمم للجلسات الطويلة بوسائد مريحة، ودعم قابل للتعديل، وإطار فولاذي متين، مع إمكانية الإمالة حتى زاوية 150 درجة للحفاظ على مستوى عالٍ من الراحة طوال فترة اللعب.

مكتب الألعاب بريداتور: يتميز بسطح واسع ومتين، مع شرائط إضاءة RGB لإضفاء جو مميز، وتفاصيل عملية تشمل حامل سماعات مدمج، ونظام لإدارة الكابلات، وحامل مشروبات للحفاظ على التنظيم وسلامة المعدات.

حقيبة اللاعبين بريداتور: تصميم خفيف ومقاوم للماء مع أحزمة مبطنة ووسائد ممتصة للصدمات، وتقسيمات منظمة بعناية، مناسبة لحمل الحواسيب المحمولة حتى حجم 15.6 بوصة، إلى جانب الملحقات والمستلزمات الضرورية للبطولات.

الأسعار والتوافر

يتوفر جهاز بريداتور أورايون 7000 في مكتبة جرير المملكة السعودية واكسايت الكويت بسعر 18,499 ريال سعودي و1,514.6,دينار كويتي على التوالي.

يتوفر جهاز بريداتور هيليوس نيو 16 AI في شرف دي جي بسعر 6999 درهم إماراتي.

تتوفر شاشة بريداتور XB273 في مكتبة جرير بسعر 1299 ريال سعودي.

يتوفر كرسي الألعاب بريداتور في اكسايت الكويت بسعر 119.90 دينار كويتي.

يتوفر مكتب الألعاب بريداتور في اكسايت الكويت بسعر 59.90 دينار كويتي.

تتوفر حقيبة الألعاب بريداتور في اكسايت الكويت بسعر 26.90 دينار كويتي.

تختلف المعلومات الدقيقة للمواصفات والأسعار والتوافر حسب المنطقة. لمعرفة المزيد حول التوافر ومواصفات المنتج والأسعار في أسواق معينة، يرجى التواصل مع أقرب مكتب آيسر عبر الموقع من هنا.