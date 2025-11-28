لبنان | النائب عبد المسيح يزور البطريرك الراعي ويؤكد أهمية زيارة البابا لاوون الرابع عشر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 04:54 مساءً - منذ 6 دقائق

كتب النائب أديب عبد المسيح على منصة “اكس” :”تشرّفت بزيارة صاحب الغبطة البطريرك الراعي في بكركي، حيث نقلت إليه تمنّياتي بنجاح الزيارة المرتقبة لقداسة البابا إلى لبنان، وهنّأت غبطته معتبرًا أنه دخل التاريخ باستقباله باباوين خلال عهده.

وخلال اللقاء، استعدت ذكرى زيارة قداسة البابا القديس يوحنا بولس الثاني عام 1997 وما حملته من نتائج إيجابية على لبنان في مواجهة الاحتلالات التي كان يعاني منها. واليوم نعول على زيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر، آملين أن تحمل معها السلام والرجاء وتكون بابًا لمرحلة جديدة في تاريخ وطننا.

وتناول الحديث مواقف صاحب الغبطة الأخيرة، خصوصًا تلك المتعلقة بالسلام وحلّ النزاعات، حيث أكّدتُ أن الديبلوماسية هي الطريق الوحيد للخروج من الأزمات، وشدّدتُ على رفضي لإراقة الدماء في الشارع اللبناني ولمنطق الهيمنة وتغييب الآخر، والتزامي بخيار العقل والحوار الذي يدعو إليه غبطته.

وفي الختام، عبّرت عن تقديري للتحضيرات التي يشهدها الصرح البطريركي استعدادًا لاستقبال الحبر الأعظم، راجيًا أن تكون هذه الزيارة محطة أمل لجميع اللبنانيين”.