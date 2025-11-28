لبنان | وزيرة التربية تطلق الاستراتيجية الوطنية للتعليم الأخضر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 04:54 مساءً - منذ 19 دقيقة

أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو، الاستراتيجية الوطنية للتعليم الأخضر نحو مستقبل مستدام ومنسجم للبنان، خلال احتفال أقيم في السرايا الحكومية برعاية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ممثلاً بوزيرة التربية د. ريما كرامي، وبحضور وزراء، سفراء، ممثلين عن الأمم المتحدة، وفعاليات تربوية وبيئية.

استهل الحفل بالنشيد الوطني، ثم كلمة للمدير الإقليمي لليونسكو باولو فونتاني الذي أوضح أن التعليم الأخضر في السياق اللبناني يعني دعم المدارس لاعتماد ممارسات مستدامة تشمل الطاقة والنفايات، وتعزيز وعي الطلاب بقضايا البيئة، وتطوير قدرات المعلمين والمؤسسات. وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية ترتبط بشكل مباشر بجهود التعافي الوطني، إذ تجعل المدارس أكثر مرونة وتُكسب المتعلمين مهارات عملية في البيئة والاستدامة. وأعلن أن اليونسكو بدأت فعلياً بإعداد مواد تعليمية وتدريب مدربين وإطلاق “غرفة العروض الخضراء” التي زارها 5000 طالب في عام 2025.

من جهته، أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة عمران ريزا أن الاستراتيجية تمثل “إنجازاً وطنياً”، جاءت نتيجة شراكة واسعة بين الحكومة والأمم المتحدة. وأشار إلى أن تخضير التعليم يعزز الإدارة البيئية والفرص الاقتصادية ويمكّن الشباب، لافتاً إلى التزام الأمم المتحدة بدعم التنفيذ من خلال تعزيز القدرات وتعبئة الموارد والتنسيق مع الجهات الوطنية.

وفي كلمتها، نقلت الوزيرة كرامي تحيات الرئيس سلام، معتبرة أن “حب الأرض هو أساس وعي وطني جديد”. وأكدت أن الاستراتيجية ليست مشروعاً إضافياً بل جزء من سياسة تربوية شاملة تعيد تنظيم القطاع وتمنحه الاتجاه المفقود. وأشارت إلى أن التعليم الأخضر هو “قرار سياسي” يضع المدرسة في موقع القيادة بمواجهة التغير المناخي، مشددة على دور المعلم والشباب والمدرسة الرسمية في قيادة هذا التحول من خلال مبادرات الاستدامة داخل المدارس والمجتمعات.

وأوضحت كرامي أن الاستراتيجية تأتي لتوحيد المبادرات المتفرقة ضمن إطار وطني متكامل، ولدمج الكفايات الخضراء في المناهج الجديدة وربطها بالابتكار والمهارات الحياتية، مؤكدة أن التعليم الأخضر “ضرورة وطنية” وحق لكل طفل.

ثم قدّمت رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء د. هيام اسحق عرضاً مفصلاً للاستراتيجية، موضحة أنها تهدف إلى خلق جيل مسؤول بيئياً، وإلى تطوير بيئات تعليمية مستدامة وتعزيز القدرات المؤسسية وتفعيل دور المجتمع المحلي ضمن إطار وطني جامع.

وتخلل الاحتفال جلسة حوارية حول الحوكمة والشراكات في التعليم الأخضر، شاركت فيها الوزيرات كرامي والزين ولحود، وأدارتها الإعلامية رنيم أبو خزام، حيث أكد النقاش أهمية التنسيق بين الوزارات والقطاعات لإنجاح الأجندة الوطنية للتعليم المستدام.

بهذه الخطوة، يبدأ لبنان مساراً جديداً نحو تعليم يواكب تحديات القرن الحادي والعشرين، ويضع الاستدامة في صلب بناء مستقبل أكثر مرونة وقدرة على التجدد.