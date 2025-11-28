لبنان | الوزير يوسف رجي: لا سلاح خارج الدولة ولبنان منفتح على تفعيل الهدنة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 04:54 مساءً - منذ 8 دقائق

شارك وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في الاجتماع الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في برشلونة، مؤكداً في كلمته التزام لبنان بالاستقرار والأمن في المنطقة، وموجهاً الشكر لإسبانيا والاتحاد الأوروبي على دعمهما المتواصل للبنان.

وأشار رجي إلى أن لبنان دخل مرحلة إصلاح جدّية ترتكز على حصرية السلاح بيد الدولة وترسيخ السيادة على كامل أراضيها، مؤكداً أن وجود أي تنظيمات مسلّحة خارج سلطة الدولة لم يعد مقبولاً. كما أعلن انفتاح لبنان على إعادة تفعيل اتفاق الهدنة لعام 1949، داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها اليومية واعتداءاتها على المدنيين وقوات اليونيفيل، وللانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة.

وطالب رجي بدعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته، إضافة إلى إعادة إعمار المناطق الحدودية المتضررة باعتبارها شرطاً أساسياً لتحقيق الاستقرار.

وعلى هامش الاجتماع، عقد الوزير سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من كبار المسؤولين، بينهم وزراء خارجية إسبانيا والأردن ومصر والبرتغال وسلوفينيا، إلى جانب الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كالاس. وتركزت النقاشات على أوضاع لبنان والمنطقة، وسبل خفض التصعيد ودعم الاستقرار وتعزيز التعاون الثنائي والمتوسطي.

وختم رجي مؤكداً أنّ لبنان يختار مسار الشراكة والتعاون في حوض المتوسط، داعياً إلى توحيد الجهود لمنع الانزلاق نحو مزيد من العنف والتطرّف.