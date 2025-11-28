ارتفاع وفيات الفيضانات في جنوب شرق آسيا إلى 321

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 04:54 مساءً - منذ ساعة واحدة

ارتفع عدد وفيات الفيضانات التي اجتاحت مناطق واسعة من جنوب شرق آسيا إلى 321 على الأقل، اليوم الجمعة، بينما تعمل السلطات على إنقاذ العالقين واستعادة خدمتي الكهرباء والاتصالات وتنسيق جهود الإغاثة مع بدء انحسار المياه.

وشهدت أنحاء واسعة من إندونيسيا وماليزيا وتايلاند أمطارا غزيرة على مدار الأسبوع الماضي بسبب الأعاصير، مع تشكل عاصفة مدارية نادرة في مضيق ملقا.

وشهدت سريلانكا أيضا إعصارا قالت السلطات إنه أدى إلى مقتل 46 آخرين.

وقال رئيس الوكالة المعنية بالتعامل مع تداعيات الكوارث في إندونيسيا خلال مؤتمر صحفي إن 174 شخصا لقوا حتفهم في جزيرة سومطرة التي لحقت بها أضرار كبيرة اليوم. وأضافت الوكالة أنه مع توقف هطول الأمطار، بلغ عدد المفقودين 79.

وأعلنت الحكومة في تايلاند أن 145 شخصا لقوا حتفهم جراء الفيضانات في ثماني مقاطعات جنوبية، وأن إجمالي عدد المتضررين تجاوز 3.5 مليون شخص.

وقال بعض السكان إنهم نجوا من أسوأ فيضانات شهدتها البلاد لكنهم يعانون من آثارها التي لا زالت قائمة.

وفي ماليزيا المجاورة، حيث تأكدت وفاة اثنين، وصلت العاصفة المدارية سنيار إلى اليابسة في منتصف الليل تقريبا، وضعفت قوتها بمرور الوقت. ولا يزال إجمالي 30 ألف نازح في الملاجئ، بانخفاض عن أكثر من 34 ألف شخص أمس.

وقالت وزارة الخارجية في ماليزيا اليوم إنها أجلت بالفعل 1459 من رعاياها العالقين في أكثر من 25 فندقا لحقت به أضرار ناجمة عن الفيضانات في تايلاند. وأضافت أنها ستعمل على إنقاذ 300 مواطن آخرين ما زالوا عالقين في مناطق الفيضانات.