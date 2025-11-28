وفاة مصمم أقوى الصواريخ الروسية

توفي في مدينة فولغوغراد عن عمر يناهز 87 عاما فاليريان سوبوليف كبير المصممين في مكتب ” تيتان” للتصاميم والذي أشرف على تطوير منصات إطلاق صواريخ “توبول” و”إسكندر”.

ووفقا لما أوردته الصحيفة المحلية Oblvesti، وافت المنية الراحل يوم الأحد، بعد معاناة طويلة ومؤلمة مع المرض.

وسيتم تشييع الجثمان صباح يوم 29 نوفمبر في مقبرة فولغوغراد المركزية.

مسيرة حافلة بالإنجازات

وُلد فاليريان سوبوليف في 19 أغسطس عام 1938 في ستالينغراد (فولغوغراد حاليا). وعاش فترة الإخلاء في أثناء الحرب الوطنية العظمى ( 1941 – 1945)، ليعود لاحقا إلى مسقط رأسه حيث أنهى دراسة الهندسة في معهد ستالينغراد الميكانيكي.

وبعد التخرج في المعهد عمل في مصنع “باري كادي” (المتاريس)، حيث ترقى في المناصب من مهندس إلى كبير المصممين في مكتب التصميم التجريبي لدى المركز الفيدرالي العلمي والإنتاجي “تيتان-باري كادي”.

إسهامات تاريخية في تطوير السلاح الاستراتيجي

وتولى سوبوليف الإشراف على تصميم وتطوير الأسلحة الصاروخية الاستراتيجية، بما فيه منصات إطلاق الصواريخ “بيونير” (رائد)، “أوكا” (نهر أوكا)، “توبول” (الحور)، “توتشكا-يو” (نقطة- يو)، و”إسكندر”.

كما كان سوبوليف يشغل منصب النائب الأول لرئيس إدارة مقاطعة فولغوغراد في الفترة ما بين عامي 1991 و1994.

المصدر: RBC

روسيا اليوم