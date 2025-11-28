د.فاروق نورالدائم : التأمين الصحي بالنيل الازرق نموذج مشرف على مستوى السودان

إقليم النيل الأزرق - الدمازين اكد الدكتور فاروق نور الدائم المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي ان فرع الصندوق بالنيل الازرق يعد نموذجا مشرفا علي مستوي السودان ويقدم خدمات التامين الصحي باكثر من 72 منفذ بجانب المبادرات والمشروعات الأخرى . جاء ذلك لدي زيارته الخميس لمدينة الرصيرص ضمن وفد وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية والوفد المرافق له وبمشاركة حكومة النيل الازرق لافتتاح صيدلية السلامة ( 2) وزيارة مركز صحي بكري يس بالرصيرص. وقال نور الدائم ان صيدلية السلامة (2) خطوة اولي لتكون صيدلية مرجعية تقدم خدمات شاملة و تتوفر بها كافة انواع الادوية . وجدد نور الدائم التزامه بتوفير كافة الأجهزة والمعدات الطبية للمجمع التشخيصي الجراحي والخدمات علي المستوي الثالث وتمكينه لتحقيق التغطية الواسعة وتضافر الجهود لاضافة خدمات العناية المكثفة والوسيطة . واشاد نور الدائم بشركاء التأمين الصحي ممثلا في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وامانة ديوان الزكاة علي المستوي الاتحادي والولائي. من جانبه اوضح العمدة خالد الرشيد ابوشوتال محافظ محافظة الرصيرص ان قيام المجمع التشخيصي الجراحي يمثل مطلب اساسي لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين الذين تاثروا بالحرب طوال الفترة الماضية واعرب عن تقديرهم الكامل للخدمات المتواصلة التي يقدمها التأمين الصحي بالاقليم لمواطني محافطة الرصيرص. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

