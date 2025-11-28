لبنان | وزير الخارجية: لم يعد مقبولاً بعد اليوم وجود تنظيمات خارج سلطة الدولة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 03:48 مساءً - منذ 40 دقيقة

شارك وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في الاجتماع الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في برشلونة، وأكد في كلمة ألقاها في الاجتماع التزام لبنان بالاستقرار والأمن في المنطقة، وشكر مملكة إسبانيا والاتحاد الأوروبي على دعمهما المتواصل للبنان.

وأكد أنّ لبنان دخل مرحلة إصلاح جدّية، تقوم على احتكار السلاح بيد الدولة وترسيخ السيادة على كامل أراضيها، وشدد على انه لم يَعُد مقبولًا بعد اليوم وجود أي تنظيمات مسلّحة في لبنان خارج سلطة الدولة .

وأشار الوزير رجي إلى انفتاح لبنان على إعادة تفعيل اتفاق الهدنة لعام 1949، ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها اليومية واعتداءاتها على المدنيين وعلى قوات اليونيفيل، وإلى الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة. وطالب بدعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته، وبإعادة إعمار المناطق الحدودية المتضررة كشرط أساسي للاستقرار.

وخلال مشاركته في الاجتماع الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط عقد الوزير رجي سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من كبار المسؤولين، من بينهم وزراء خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، والأردن أيمن الصفدي، ومصر بدر عبد العاطي، والبرتغال باولو رانجيل، وسلوفينيا تانيا فاجون، إضافة إلى الممثلة الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كالاس. وتناول معهم الأوضاع في لبنان والمنطقة، وسبل خفض التصعيد ودعم الاستقرار وتعزيز التعاون الثنائي والمتوسطي. ودعا إلى توحيد الجهود لمنع الانزلاق نحو مزيد من العنف والتطرّف، وختم مؤكداً أنّ لبنان يختار مسار الشراكة والتعاون في حوض المتوسط.