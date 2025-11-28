لبنان | أرقام صادمة.. كم بلغ عدد الضحايا والإصابات جراء الغارات الإسرائيلية على لبنان خلال عام!؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 03:48 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 28 - نوفمبر - 2025 2:42 مساءً

أصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة حصيلة تظهر عدد الضحايا والجرحى بسبب الهجمات الإسرائيلية منذ التوقيع على اتفاقية وقف إطلاق النار في الفترة الممتدة بين 28/11/2024 و27/11/2025، وذلك وفق الآتي:

عدد الضحايا: 335

عدد الجرحى: 973

الحصيلة الإجمالية: 1308.

“اليونيفيل”: أكثر من 10 آلاف انتهاك جوّي وبرّي

كما صدر عن “اليونيفيل”، ما يلي:

قبل عام، دخل اتفاق وقف الأعمال العدائية حيّز التنفيذ، مؤكداً الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701 باعتباره الطريق نحو الاستقرار. ومنذ ذلك الحين، تتعاون “اليونيفيل” مع شركائها للمساعدة في ضمان استقرار جنوب لبنان.

وخلال العام الماضي، استمر حفظة السلام في القيام بالدوريات، ودعم إعادة انتشار الجيش اللبناني ثم عملياته لضمان حصرية السلاح في جنوب نهر الليطاني، والمساعدة في فتح الطرقات وإزالة المخاطر، كما سهّلوا الأنشطة لدعم جهود التعافي.

مع ذلك هناك تحديات كثيرة: أسلحة ومعدات غير مصرّح بها تُكتشف، والجيش الإسرائيلي يستمر بالاحتفاظ بمواقع داخل الأراضي اللبنانية، وقد سُجل أكثر من 10,000 انتهاك جوي وبرّي خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

يبقى الاحترام التام للقرار 1701 نصاً وروحاً السبيل لتحقيق الهدوء الدائم. لقد عانى المدنيون على طول الخط الأزرق كثيراً نتيجة هذه الأعمال العدائية، ويجب أن تظل سلامتهم واستقرار المنطقة أولوية قصوى.