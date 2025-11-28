رئيس وزراء السنغال ينتقد الانقلاب في غينيا بيساو ويدعو لاستئناف الانتخابات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 03:48 مساءً - منذ 3 دقائق

انتقد رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو، اليوم الجمعة، الانقلاب الذي وقع خلال الأسبوع الجاري في غينيا بيساو المجاورة، ودعا إلى السماح باستئناف العملية الانتخابية المعطلة هناك.

ونصب جيش غينيا بيساو الميجر الجنرال هورتا إنتا رئيسا انتقاليا أمس الخميس، وذلك غداة الإطاحة بالقيادة المدنية في استيلاء سريع على السلطة قبيل إعلان نتائج الانتخابات التي جرت يوم الأحد.

وقالت وزارة الخارجية في السنغال في بيان في وقت متأخر من مساء أمس إن رئيس غينيا بيساو المعزول عمر سيسوكو إمبالو وصل إلى السنغال على متن طائرة خاصة، وذلك بعد تدخل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

وخلال اجتماعه مع نواب اليوم، انتقد سونكو الانقلاب وقال “نريد أن تستمر العملية الانتخابية. لا بد من إفساح المجال للجنة الانتخابية لإعلان الفائز”.

ونددت أيضا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بالانقلاب في بيان صدر أمس، وأعلنت تعليق عضوية غينيا بيساو. ودعت المجموعة القوات المسلحة إلى العودة إلى ثكناتها، وقالت إنها سترسل بعثة وساطة رفيعة المستوى.