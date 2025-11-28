الأمن الأردني يعلن مقتل مطلوبَين متشددين في الرمثا

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، مساء الثلاثاء،25 نوفمبر 2025 ، أن قوة أمنية خاصة نفذت عملية مداهمة في لواء الرمثا شمالي المملكة، استهدفت شقيقين مطلوبين بتهم مرتبطة بـ"الفكر التكفيري" وبقضايا تحقيقية وصفَتها بالهامة.

وقالت المديرية في بيان إن المطلوبين بادرا بإطلاق النار "بكثافة" فور وصول القوة إلى الموقع الذي كانا يتحصنان فيه، ما أدى إلى إصابة ثلاثة من أفراد القوة المداهمة، ونُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح البيان أن القوة الأمنية تعاملت وفق قواعد الاشتباك، وتمكنت من قتل المطلوبين اللذين استخدما والدتهما كدرع بشري، قبل أن تتدخل القوة وتتمكن من إبعادها دون أن تُصاب بأذى.

وأضافت مديرية الأمن العام أنها فتشت الموقع عقب انتهاء العملية، وضبطت مجموعة من الأسلحة النارية والذخيرة التي كانت بحوزة المطلوبين.

المصدر : وكالات