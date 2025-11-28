إلقاء القبض على شخصين أثناء التنقيب عن الآثار في أسوان

تمكنت جهود الأجهزة المختصة من إلقاء القبض على شخصين أثناء قيامهما بأعمال حفر داخل منزل بمنطقة بلانة أول شمال أسوان بغرض التنقيب عن الآثار .

وتعود تفاصيل الحادثة إلى ورود معلومات للواء عبدالله جلال عصر مدير أمن أسوان من الرائد أيمن شامة رئيس مباحث المركز، تفيد بقيام شخصين بالحفر للتنقيب عن الآثار فى المنطقة المذكورة.

وعلى الفور ، تم إعداد مأمورية بقيادة رئيس المباحث أسفرت عن ضبط المتهمين وأدوات الحفر المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، بما يضمن حماية التراث الأثري بالمحافظة.

