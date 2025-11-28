إبراهيم جابر يؤكد ضرورة تعزيز الأمن في مدن العاصمة المختلفة

- 1/2
أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام، رئيس اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى ولاية الخرطوم،الفريق بحري مهندس/ إبراهيم جابر إبراهيم، على أهمية تشديد الرقابة على المعابر والإرتكازات للحد من خطر تفشي المخدرات وتعزيز الأمن والإستقرار.
جاء ذلك خلال ترؤسه إجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة التابعة للجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى ولاية الخرطوم رقم 25، الذي إنعقد في الخرطوم.
وأعرب عضو مجلس السيادة رئيس اللجنة العليا عن شكره وتقديره لجميع أعضاء اللجنة على التقدم الملحوظ والإنجازات الكبيرة التي تحققت، داعيًا إلى رفع مستوى الوعي الأمني لدى المواطنين من خلال إشراك لجان الأحياء وحثّهم على التبليغ عن أي مهددات أمنية.
وشدّد الفريق جابر، على ضرورة توثيق هذه الأعمال المنجزة والضبطيات وعرضها على الرأي العام والمواطنين.
مشيراً ، إلى أن تقرير لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة يُظهر تقدمًا واضحًا في إستقرار الوضع الأمني وخفض معدلات الجريمة والتفلتات،
وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الفريق جابر وجه قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية ببذل المزيد من الجهد لإستكمال مهام لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة.
المكتب الصحفي للشرطة
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
