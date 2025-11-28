لبنان | تحضروا لمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية قادم من إيطاليا!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 03:48 مساءً - منذ 34 دقيقة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يسيطر طقس خريفي مستقّر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط مع ارتفاع بدرجات الحرارة النهارية والتي تتخطى معدلاتها الموسمية وأجواء باردة خلال الليل خصوصاً في المناطق الجبلية والداخلية حتى فجر يوم الأحد حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوّي متمركز حالياً جنوب إيطاليا والذي يقترب تدريجياً ويكون مصحوباً بكتل هوائية باردة تؤدي إلى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، أمطار غزيرة أحياناً ورياح ناشطة ويستمر حتى ظهر يوم الاثنين المقبل حيث ينحسر تدريجياً.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني في بيروت بين 17 و25، في طرابلس بين 14 و23 درجة وفي زحلة بين 8 و20 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

– الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع نسبة رطوبة منخفضة وارتفاع بدرجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود الـ 4 درجات مع بقاء الأجواء الباردة على الجبال وفي الداخل خلال الليل، كما تنشط الرياح خصوصاً شمال وجنوب البلاد فتلامس سرعتها الـ 50 كلم/س.

– السبت: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة، تنخفض درجات الحرارة بشكل بسيط على الساحل والجبال بينما ترتفع في الداخل، ترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من بعد الظهر وتنشط الرياح اعتبارًا من المساء وتتكاثف الغيوم خلال الليل وتصبح الأجواء مهيأة فجر الأحد لتساقط أمطار متفرقة.

– الأحد: غائم إجمالاً مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معها الرؤية، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ (بحدود الـ 4 درجات) حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة، تشتدّ غزارتها أحيانًا خلال النهار مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود الـ 60 كم/س يرتفع معها موج البحر، كما نحذّر من تشكّل السيول على الطرقات، تتساقط الثلوج على ارتفاع 2300 متر وما فوق.

– الإثنين: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة مع بعض الثلوج على ارتفاع 2200 متر وما فوق، تنحسر الأمطار تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر.

المعطيات العامة:

– الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية، ناشطة أحياناً شمال وجنوب البلاد، سرعتها بين 15 و40 كلم/س.

– الانقشاع: جيّد إجمالاً.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و50 في المئة.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 24°م.

– الضغط الجوي: 1017 HPA أي ما يعادل 763 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06:22

– ساعة غروب الشمس: 16:30