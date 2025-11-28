اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | جعجع يودّع سفير اليابان ويبحث معه المستجدات المحلية والإقليمية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 04:54 مساءً - منذ 5 دقائق
استقبل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب سفير اليابان في لبنان ماغوشي ماسايوكي في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية، وذلك بحضور عضو الهيئة التنفيذية النائب السابق إدي أبي اللمع ورئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان.

وتم خلال اللقاء التطرق إلى المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى العلاقات الثنائية وسبل مواصلة التعاون بين لبنان واليابان خلال المرحلة المقبلة.

