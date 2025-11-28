ارتفاع بورصتي الإمارات بدعم من مكاسب النفط وآمال خفض الفائدة الأمريكية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 04:54 مساءً - منذ 35 دقيقة

ارتفعت بورصتا الإمارات، اليوم الجمعة، بدعم من مكاسب النفط وتزايد التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وحافظ الاحتياطي الاتحادي على نبرة حذرة بشأن المزيد من التيسير النقدي وسط ندرة البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي استمر فترة طويلة، فيما أشار عدد من صانعي السياسة المؤثرين إلى انفتاحهم على إجراء تخفيضات إضافية.

وعززت تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك جون وليامز وعضو مجلس المحافظين بالبنك المركزي الأمريكي كريستوفر والر التوقعات بأن البنك المركزي سوف يخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وارتفع المؤشر الرئيسي لسوق دبي 0.4 بالمئة إلى 5837 نقطة، مواصلا مكاسبه من الجلسة السابقة، مدعوما بأسهم العقارات والمرافق.

وصعد سهم شركة إعمار العقارية 0.8 بالمئة، بينما قفز سهم وحدتها إعمار للتطوير 2.1 بالمئة. وارتفع سهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وهي مؤسسة مملوكة للدولة، بنسبة 1.9 بالمئة.

وزاد المؤشر الرئيسي لسوق أبوظبي 0.4 بالمئة إلى 9747 نقطة، منهيا سلسلة خسائر استمرت خمس جلسات متتالية. وارتفع سهم بنك أبوظبي الأول 0.1 بالمئة، في حين قفز سهم بنك أبوظبي التجاري 4.8 بالمئة مسجلا أكبر مكاسبه اليومية في أكثر من شهرين.

ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن، هبط المؤشر في دبي 3.7 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني مسجلا أكبر انخفاض شهري له هذا العام بعد شهر مارس آذار، بينما نزل المؤشر في أبوظبي 3.5 بالمئة.