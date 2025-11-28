تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 28-11-2025

- 1/2
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-11-28 11:49AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
استقر سعر عملة إيثيروم كلاسيك كوين (ETCUSD) على مكاسب ضعيفة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من تلك المؤشرات.
لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 13.40، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 14.25 استعداداً لمهاجمته.
الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد