تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 28-11-2025

قفز سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي تزامن مع استناده لخط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، ما أكسب الزوج زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب القوية، ليهاجم بدوره مستوى المقاومة المهم 1.1605، مدعوماً ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.