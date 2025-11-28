تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 28-11-2025

تراجع سعر عملة دوج كوين (DOGEUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، في المقابل من ذلك يستفيد السعر من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة لبدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود حذر لسعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 0.1450، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 0.1560.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد