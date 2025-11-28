رئيس الدولة: العالم يمر بلحظة تحول تاريخية من خلال تطور الذكاء الاصطناعي

ابوظبي - سيف اليزيد - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إن «العالم يمر بلحظة تحول تاريخية كبرى من خلال التطور في مجال الذكاء الاصطناعي».

وأضاف صاحب السمو رئيس الدولة، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «حضرت اليوم جلسة عن الذكاء الاصطناعي في أبوظبي بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء لمناقشة رؤية الإمارات الاستراتيجية بشأن هذا الموضوع الحيوي لحاضرنا ومستقبلنا».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن «العالم يمر بلحظة تحول تاريخية كبرى من خلال التطور في مجال الذكاء الاصطناعي، والإمارات حريصة على المشاركة الفاعلة في هذا التحول وقطعت خطوات نوعية في هذا المسار عبر الاستثمار، وإعداد الكوادر والبنية التحتية، ونقل التكنولوجيا، وبناء الشراكات، وغيرها».

وأوضح صاحب السمو رئيس الدولة «رؤيتنا في هذا المجال تتمحور حول ازدهار الإنسان وتحسين جودة حياته وصيانة قيم المجتمعات وأمنها من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بحكمة ومسؤولية لمصلحة الجميع، وسوف نواصل هذه الرحلة من أجل صنع مستقبلنا وخدمة البشرية».

حضرت اليوم جلسة عن الذكاء الاصطناعي في أبوظبي بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء لمناقشة رؤية الإمارات الإستراتيجية بشأن هذا الموضوع الحيوي لحاضرنا ومستقبلنا. العالم يمر بلحظة تحول تاريخية كبرى من خلال التطور في مجال الذكاء الاصطناعي، والإمارات حريصة على المشاركة الفاعلة في هذا… pic.twitter.com/C9XdugxxBF — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) November 28, 2025

— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed)