الاقتصاد

سعر اليورو مقابل الين يتمسك بالإيجابية-توقعات اليوم 17-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر اليورو مقابل الين يتمسك بالإيجابية-توقعات اليوم 17-12-2025 1/2
  • سعر اليورو مقابل الين يتمسك بالإيجابية-توقعات اليوم 17-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو مقابل الين يتمسك بالإيجابية-توقعات اليوم 17-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-17 05:15AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

نجح سعر الزوج بتداولات يوم أمس بالتصدي للضغوط السلبية ليحافظ على ثباته فوق الدعم الأولي المتمركز عند 206.90 لنلاحظ محاولة تشكيله لموجات إيجابية جديدة باندفاعه نحو الحاجز المستقر قرب 208.10 ليعلن بذلك عن استسلامه حاليا لسيطرة الميل الجانبي بثبات المحاور الرئيسية.

 

كذلك تعارض المؤشرات الرئيسية يؤكد الجانبية للتداولات الحالية لنبقى على الحياد ومراقبة تصرف السعر لحين تحرره من المحاور المذكورة سابقا, فاختراق الحاجز والثبات أعلاه سيفتح باب تفعيل المسار الصاعد من جديد لنتوقع مهاجمته بذلك لمستوى 208.60 ومن ثم ليحاول الضغط على المقاومة الممتدة نحو 209.10, أما كسر الدعم والثبات أدناه سيجبر السعر على استئناف الهبوط التصحيحي لنتوقع تسلله بذلك نحو 206.25 و205.80 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 207.00 و 208.10 

 

توقعات السعر لهذا اليوم: حيادي بثبات المحاور

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا