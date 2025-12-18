سعر سهم جيتلاب (GTLB) وسط توقعات سلبية – توقعات اليوم – 18-12-2025

ارتفع سعر سهم شركة أدوبي ADOBE INC (ADBE) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط تأثر السهم باختراقه لخط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يشكل عبئاً على صعود السهم على المدى القريب.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره اعلى الدعم 332.00$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 404.50$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد