الاقتصاد

سعر سهم جيتلاب (GTLB) وسط توقعات سلبية – توقعات اليوم – 18-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر سهم جيتلاب (GTLB) وسط توقعات سلبية – توقعات اليوم – 18-12-2025 1/2
  • سعر سهم جيتلاب (GTLB) وسط توقعات سلبية – توقعات اليوم – 18-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم جيتلاب (GTLB) وسط توقعات سلبية – توقعات اليوم – 18-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-18 11:36AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر سهم شركة أدوبي ADOBE INC (ADBE) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط تأثر السهم باختراقه لخط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يشكل عبئاً على صعود السهم على المدى القريب.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره اعلى الدعم 332.00$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 404.50$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا