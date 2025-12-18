سعر سهم Fortinet (FTNT) يتعرض للسقوط الحر – توقعات اليوم – 18-12-2025

انخفض سعر سهم Fortinet, Inc. (FTNT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع بيعي، مع وجود ضغط سلبي ديناميكي متمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.

لهذا فتوقعاتنا تشير على هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 87.20$، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 77.20$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط