- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم Fortinet (FTNT) يتعرض للسقوط الحر – توقعات اليوم – 18-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-12-18 11:37AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انخفض سعر سهم Fortinet, Inc. (FTNT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع بيعي، مع وجود ضغط سلبي ديناميكي متمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.
لهذا فتوقعاتنا تشير على هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 87.20$، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 77.20$.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط