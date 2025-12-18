سعر سهم دولينجو (DUOL) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 18-12-2025

تراجع سعر سهم دولينجو Duolingo, Inc. (DUOL) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما يعكس فقدان أي زخم إيجابي على المدى القريب.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 213.00$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 166.35$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط