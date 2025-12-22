الاقتصاد

داش (DASHUSD) يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل – 22-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-22 11:42AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم سعر سهم بالو ألتو Palo Alto Networks, Inc (PANW) بتداولاته اللحظية الأخيرة، مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وسط تأثره بكسر خط اتجاه صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبالإضافة إلى ما سبق نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.

 

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون المقاومة 193.10$، ليستهدف مستوى الدعم المهم 180.00$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

