أكوا باور السعودية توقع اتفاقية للاستحواذ على 32% من الشعيبة للمياه والكهرباء بقيمة 843.32 مليون ريال

تراجعت أسعار النفط للمرة الأولى في ست جلسات يوم الأربعاء، لكنها ظلت مرتفعة على أساس أسبوعي، مدعومة بقوة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ومخاطر تعطل الإمدادات من فنزويلا وروسيا، رغم أن الأسعار تتجه لتسجيل أكبر انخفاض سنوي لها منذ عام 2020.

وانخفضت عقود خام برنت الآجلة 19 سنتًا، أو 0.3%، إلى 62.19 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5 سنتات، أو 0.1%، إلى 58.33 دولار للبرميل.

ومع ذلك، فقد ارتفع العقدان بأكثر من 5% منذ 16 ديسمبر، عندما هبطا إلى مستويات قريبة من أدنى مستوياتها في نحو خمس سنوات، كما سجلا مكاسب تقارب 2% منذ بداية الأسبوع.

وقال توني سيكامور، المحلل لدى شركة IG: «ما شهدناه خلال الأسبوع الماضي هو مزيج من تسوية المراكز في أسواق ضعيفة السيولة، بعد فشل موجة الهبوط في الأسبوع الماضي في اكتساب زخم، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الحصار الأميركي على فنزويلا، فضلًا عن الدعم الذي وفرته بيانات الناتج المحلي الإجمالي القوية الصادرة الليلة الماضية».

وأظهرت البيانات الأميركية أن أكبر اقتصاد في العالم سجل أسرع وتيرة نمو له في عامين خلال الربع الثالث، مدعومًا بقوة إنفاق المستهلكين وانتعاش حاد في الصادرات.

ورغم ذلك، فإن أسعار خام برنت وغرب تكساس الوسيط تتجه لتسجيل تراجعات سنوية بنحو 16% و18% على التوالي، وهي أكبر خسائر سنوية منذ عام 2020، عندما أدى تفشي جائحة كوفيد-19 إلى تدمير الطلب على النفط.

وقالت سوجين كيم، المحللة في MUFG: «على الرغم من هذه المخاطر المتعلقة بالإمدادات، فإن النفط يتجه لتسجيل أكبر انخفاض سنوي له منذ عام 2020، إذ من المتوقع أن يفوق المعروض الطلب».

وعلى صعيد الإمدادات، ذكرت شركة هايتونغ للعقود الآجلة في تقرير أن الاضطرابات التي طالت صادرات فنزويلا كانت العامل الأبرز في دفع أسعار النفط للارتفاع، إلى جانب استمرار الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا على البنية التحتية للطاقة، ما قدم دعمًا إضافيًا للسوق.

وتنتظر أكثر من اثنتي عشرة ناقلة محملة بالنفط قبالة السواحل الفنزويلية تلقي تعليمات جديدة من مالكيها، بعد أن صادرت الولايات المتحدة ناقلة النفط العملاقة «سكيبر» في وقت سابق من الشهر الجاري، واستهدفت ناقلتين إضافيتين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي فرض «حصار» على جميع السفن الخاضعة للعقوبات التي تدخل أو تغادر فنزويلا، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت بمقدار 2.39 مليون برميل الأسبوع الماضي، في حين زادت مخزونات البنزين بنحو 1.09 مليون برميل، وارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 685 ألف برميل، بحسب مصادر في السوق استنادًا إلى أرقام معهد البترول الأميركي الصادرة يوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية البيانات الرسمية للمخزونات يوم الاثنين، في وقت لاحق من المعتاد بسبب عطلة عيد الميلاد.