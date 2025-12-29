سعر سهم فيريزون للاتصالات (VZ) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 29-12-2025

ارتفع سعر سهم فيريزون للاتصالات VERIZON COMMUNICATIONS (VZ) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، ليصطدم السهم بهذا الارتفاع بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير.

لذلك تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 41.00$، ليستهدف مستوى الدعم 39.70$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط