- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم فيريزون للاتصالات (VZ) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 29-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-12-29 12:36PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
ارتفع سعر سهم فيريزون للاتصالات VERIZON COMMUNICATIONS (VZ) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، ليصطدم السهم بهذا الارتفاع بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير.
لذلك تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 41.00$، ليستهدف مستوى الدعم 39.70$.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط