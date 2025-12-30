سعر الغاز الطبيعي يقدم تداولات جانبية-توقعات اليوم 30-12-2025

استسلم سعر المؤشر بتداولات يوم أمس لسيطرة الميل الجانبي نظرا لثباته المتكرر دون الحاجز المستقر عند 25730.00 لنلاحظ تشكيله لتداولات مختلطة واستقراره قرب 25540.00.

نتوقع انحصار التداولات حاليا ضمن مسار جانبي متمثل بالحاجز المذكور سابقا بينما يستقر الدعم الأولي عند 25400.00, ننصح بحيادية التداول وانتظار تحرر السعر من المحاور الرئيسية لنتمكن من تحديد الأهداف المقترحة للتداولات القريبة, فكسر السعر للدعم والاستقرار أدناه سيجبره ذلك على تكبد خسائر إضافية بتسلله نحو 25260.00 و25125.00 على التوالي, بينما اختراق الحاجز سيسهل مهمة وصوله نحو المحطات الإيجابية المتمركزة قرب 25890.00 وصولا نحو 26180.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 25400.00 و 25730.00

توقعات السعر لهذا اليوم: حيادي بثبات المحاور