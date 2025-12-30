الاقتصاد

سعر الغاز الطبيعي يقدم تداولات جانبية-توقعات اليوم 30-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-30 08:46AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استسلم سعر المؤشر بتداولات يوم أمس لسيطرة الميل الجانبي نظرا لثباته المتكرر دون الحاجز المستقر عند 25730.00 لنلاحظ تشكيله لتداولات مختلطة واستقراره قرب 25540.00.

 

نتوقع انحصار التداولات حاليا ضمن مسار جانبي متمثل بالحاجز المذكور سابقا بينما يستقر الدعم الأولي عند 25400.00, ننصح بحيادية التداول وانتظار تحرر السعر من المحاور الرئيسية لنتمكن من تحديد الأهداف المقترحة للتداولات القريبة, فكسر السعر للدعم والاستقرار أدناه سيجبره ذلك على تكبد خسائر إضافية بتسلله نحو 25260.00 و25125.00 على التوالي, بينما اختراق الحاجز سيسهل مهمة وصوله نحو المحطات الإيجابية المتمركزة قرب 25890.00 وصولا نحو 26180.00.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين  25400.00 و 25730.00

 

توقعات السعر لهذا اليوم: حيادي بثبات المحاور

