كاردانو (ADAUSD) يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 31-12-2025

استقر سعر سهم شركة برودكوم BROADCOM (AVGO) على مكاسب خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ما يشير إلى تلاشى الزخم الإيجابي الذي كان يصاحب السهم بتحركاته السابقة، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم بشكل دائم على المدى القريب.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 359.40$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 324.50$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط