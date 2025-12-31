شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستعد لتسجيل أكبر مكسب سنوي منذ عام 1979 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •نشاط عمليات جني الأرباح في التعاملات الأخيرة لعام 2025

•الدولار الأمريكي يوسع مكاسبه لأعلى مستوى في أسبوع

•طلب قياسي واستثنائي على السبائك الذهبية هذا العام



انخفضت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتستأنفها خسائرها التي توقفت مؤقتًا بالأمس، لتسجل أدنى مستوى في أسبوعين، مع تجدد نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح في التعاملات الأخيرة لهذا العام، وتحت ضغط صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.



رغم التراجع الطفيف في جلسات نهاية العام، يستعد المعدن الثمين 'الذهب' لتسجيل أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979، مستفيدًا من الطلب القياسي و الاستثنائي على السبائك الذهبية كأحد أبرز أصول الملاذ الآمن، وسط اضطرابات جيوسياسية وتحولات اقتصادية عالمية جعلته الخيار الأهم لحماية الثروات في عام 2025.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.5% إلى (4,274.23$) الأدنى منذ 16 ديسمبر الجاري ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,339.10$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,373.24$).



•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء، حقق المعدن الثمين "الذهب" ارتفاع طفيف بلغ 0.2% ، بعدما تكبّد حوالي 4.45% يوم الاثنين، في أكبر خسارة يومية منذ أكتوبر الماضي ،بسبب تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوي على الإطلاق عند 4,550.04 دولارًا للأونصة.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.2%،ليوسع مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى في أسبوع عند 98.44 نقطة ،عاكسًا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



وفقًا لمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير ،والذي عقد أيام 9-10 ديسمبر الجاري والصادر أمس الثلاثاء، وافق المركزي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة بعد نقاش معمق حول المخاطر التي تواجه اقتصاد الولايات المتحدة.



كشف المحضر أن قرار خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75% كأدنى مستوى منذ عام 2022 ،شهد معارضة كبيرة، حيث صوت 9 أعضاء لصالح القرار مقابل معارضة 3 أعضاء، وهو أكبر عدد من الانشقاقات منذ عام 2019.



وأشار المحضر إلى ميل الفيدرالي الأمريكي نحو التريث في الاجتماعات المقبلة؛ حيث رجح بعض المشاركين أن يكون تثبيت الفائدة "لفترة من الوقت" بعد خفض ديسمبر هو الخيار الأنسب.



وتوقعت لجنة السوق المفتوحة إجراء خفض واحد فقط إضافي لأسعار الفائدة طوال عام 2026، مما يشير إلى نهج أكثر حذرًا وتشددًا مقارنة بالتوقعات السابقة.



الفائدة الأمريكية

•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع يناير 2026 مستقر حاليًا عند 84% ،وتسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس مستقر عند 16%.



•ويُسعّر المستثمرون حاليًا خفضين لسعر الفائدة الأمريكية على مدار العام المقبل ،في حين توقعات الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى خفض واحد بمقدار 25 نقطة أساس.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.



توقعات حول أداء الذهب

قال المحلل المستقل روس نورمان: يشهد الذهب تقلبات سعرية حادة نتيجة عمليات جني الأرباح، بالإضافة إلى فتح مراكز جديدة.وأضاف: أعتقد أن رفع هوامش الربح في بورصة شيكاغو التجارية قد كبح جماح الارتفاعات الكبيرة التي كانت متوقعة في أسعار المعادن النفيسة.



وقال نورمان:إن الرسوم الجمركية، والرغبة في بناء مخزونات محلية، وهشاشة سلاسل التوريد، كلها عوامل سلطت الضوء على بعض المعادن الرئيسية.



وأضاف: في عام 2026، سنشهد تداعيات هذه المسألة، ليس فقط من خلال ارتفاع الأسعار نتيجة تنافس الدول على بناء مخزونات استراتيجية، بل أيضًا من خلال آليات أخرى لجذب السلع الضرورية.



التعاملات السنوية

على مدار تعاملات 2025 ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم،فالمعدن الثمين"الذهب" مرتفع حتى الآن بأكثر من 64% ، على وشك تحقيق ثالث مكسب سنوي على التوالي ،وبأكبر مكسب سنوي منذ عام 1979.



أسباب هذا التفوق التاريخي

• مشتريات البنوك المركزية: كان العامل الأبرز هو استمرار البنوك المركزية العالمية في تكديس احتياطيات الذهب بمستويات قياسية غير مسبوقة. هذا التوجه نحو "إلغاء الدولرة" (De-dollarization) وتنويع الاحتياطيات بعيدًا عن العملات الورقية خلق طلبًا هيكليًا قويًا ومستمرًا لا يتأثر بتقلبات المضاربة اليومية.



•البيئة النقدية العالمية : استفاد الذهب بقوة من تحول البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، نحو خفض أسعار الفائدة. وبما أن الذهب لا يدر عائدًا، فإن انخفاض الفائدة يقلل من "تكلفة الفرصة البديلة" لحيازته، مما دفع الصناديق الاستثمارية الكبرى لتحويل سيولة ضخمة من السندات إلى المعدن الأصفر.



•التوترات الجيوسياسية المتفاقمة: في ظل الاضطرابات السياسية والنزاعات التي شهدها عام 2025، تعاظم دور الذهب كملاذ آمن وحيد وموثوق فيه عالميًا. حيث لجأ المستثمرون والمؤسسات للذهب كدرع واقٍ من مخاطر الحروب، والعقوبات الاقتصادية، والتقلبات المفاجئة في أسواق المال.



•التحوط ضد التضخم : مع استمرار الضغوط التضخمية وتزايد الديون السيادية العالمية، فقدت العملات العالمية الورقية جزءًا من قيمتها الشرائية،وهذا ما دفع المستثمرين الأفراد والمؤسسات لزيادة الطلب على السبائك والعملات الذهبية كوسيلة وحيدة "مادية" لحفظ القيمة وتأمين الثروات من الانهيارات الاقتصادية المحتملة.



•الندرة المادية وصعوبة الإنتاج: واجه قطاع التعدين في 2025 تحديات في زيادة الإنتاج العالمي نتيجة نضوب بعض المناجم الكبرى وارتفاع تكاليف الاستخراج. هذا الثبات النسبي في العرض مقابل الانفجار في الطلب شكل وقودًا إضافيًا دفع بأسعار الذهب لتجاوز مستويات تاريخية فوق 4000 دولار للأونصة.



•ضعف الدولار الأمريكي:بسبب تخفيضات أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،وتصاعد مخاوف الاستقرار المالي في الولايات المتحدة ،والسياسات التجارية المتقلبة لدونالد ترامب ،بالإضافة إلى المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في ظل إدارة ترامب.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،ظلت يوم الثلاثاء بدون أي تغيير يذكر،ليستمر الإجمالي عند 1,071.99 طن متري،والذي يعد أعلى مستوى منذ 21 يونيو 2022.



نظرة فنية

سعر الذهب يرتفع بتأثير دعمه الحالي - توقعات اليوم – 31-12-2025