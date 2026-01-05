شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع بعد التدخل في فنزويلا مع قفزة في أسهم الطاقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار النحاس مقتربة من مستويات قياسية يوم الاثنين، مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات في أعقاب إضراب في أحد المناجم التشيلية، إلى جانب توقعات بعجوزات في المعروض وتراجع المخزونات في المستودعات المعتمدة لدى بورصة لندن للمعادن.

وارتفع النحاس القياسي في بورصة لندن للمعادن بنسبة 2.8% ليصل إلى 12,823 دولارًا للطن المتري عند الساعة 10:42 بتوقيت غرينتش، بعد أن كان قد سجّل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له عند 12,905.5 دولارًا للطن. وكانت أسعار المعدن، المستخدم في قطاعي الطاقة والبناء، قد لامست مستوى قياسيًا بلغ 12,960 دولارًا للطن الأسبوع الماضي.

وقال متعاملون إن الإضراب في منجم مانتوفيردي للنحاس والذهب التابع لشركة كابستون كوبر في شمال تشيلي عزّز من سردية نقص الإمدادات في السوق.

ومن المتوقع أن ينتج منجم مانتوفيردي ما بين 29 ألفًا و32 ألف طن متري من النحاس. ورغم أن هذا الرقم لا يمثل سوى جزء صغير من توقعات الإنتاج العالمي من المناجم، المقدرة بنحو 24 مليون طن هذا العام، فإنه يعزّز توقعات حدوث عجز في المعروض.

وقال محللو UBS في مذكرة: «نتوقع نمو الطلب على النحاس في عام 2026 بنحو 3%، مقابل نمو في إمدادات النحاس المكرر يقل عن 1%، ما يؤدي إلى عجز يتراوح بين 300 ألف و400 ألف طن، ليرتفع إلى نحو 500 ألف طن في عام 2027».

وساهم في دعم ارتفاع أسعار النحاس انخفاض المخزونات في بورصة لندن للمعادن، والتي بلغت 142,550 طنًا، منخفضة بنسبة 55% منذ أواخر أغسطس.

وقد ذهب جزء كبير من النحاس الذي خرج من نظام بورصة لندن للمعادن إلى الولايات المتحدة، حيث لا تزال الأسعار مرتفعة أيضًا، في وقت تخضع فيه الرسوم الجمركية على النحاس للمراجعة، رغم منح المعدن إعفاءً من رسوم الاستيراد التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من أغسطس.

وفي سياق متصل، لامس الألمنيوم في وقت سابق سعر 3,069 دولارًا للطن، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2022، نتيجة المخاوف من نقص محتمل في الإمدادات، يعود جزء منها إلى سقف الإنتاج الصيني البالغ 45 مليون طن.

وقال غريغوري ويتبيكر، رئيس شركة Wittsend Commodity Advisors: «على مدى العشرين عامًا الماضية، كان سعر بورصة لندن للمعادن يُحدَّد أساسًا وفق تكاليف رأس المال في الصين. الآن بات على السوق أن يبدأ التفكير في الإنفاق الرأسمالي في أماكن مثل إندونيسيا أو فنلندا أو الهند».

وارتفع الألمنيوم بنسبة 1.5% إلى 3,060 دولارًا للطن، وزاد الزنك بنسبة 1.4% إلى 3,171 دولارًا، وصعد الرصاص بنسبة 0.3% إلى 2,012 دولارًا، وارتفع النيكل بنسبة 0.4% إلى 16,885 دولارًا، بينما قفز القصدير بنسبة 3.7% إلى 41,925 دولارًا للطن.