قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي في نطاق الانكماش للشهر العاشر على التوالي

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعاد التحرك الأميركي ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تسليط الضوء على واحدة من أكثر صناعات النفط في العالم حساسيةً من الناحية السياسية، ما أجبر المستثمرين على إعادة تقييم من يسيطر على الموارد النفطية للبلاد، وما إذا كان بالإمكان إحياؤها بشكل ملموس بعد عقود من التراجع.

في الوقت الراهن، قد تبدو الإجابة مباشرة. إذ قال آندي ليبو، رئيس شركة Lipow Oil Associates: «تسيطر شركة بتروليوس دي فنزويلا (PDVSA)، وهي شركة النفط الحكومية، على الغالبية العظمى من إنتاج النفط والاحتياطيات».

وتعمل شركة الطاقة الأميركية شيفرون في البلاد من خلال إنتاجها الخاص ومن خلال مشروع مشترك مع PDVSA، فيما تشارك شركات روسية وصينية أيضًا عبر شراكات، إلا أن «السيطرة بالأغلبية لا تزال بيد PDVSA»، بحسب ليبو. وارتفع سهم شيفرون بأكثر من 6% في تداولات ما قبل السوق حتى الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي يوم الاثنين.

وقامت فنزويلا بتأميم صناعة النفط في سبعينيات القرن الماضي، ما أدى إلى إنشاء PDVSA. وبلغ إنتاج النفط ذروته عند نحو 3.5 ملايين برميل يوميًا في عام 1997، لكنه تراجع منذ ذلك الحين إلى ما يُقدَّر بنحو 950 ألف برميل يوميًا، يُصدَّر منها حوالي 550 ألف برميل يوميًا، وفق بيانات قدمتها Lipow Oil Associates.

وإذا تشكلت حكومة أكثر قربًا من الولايات المتحدة وأكثر دعمًا للاستثمار، فستكون شيفرون «الأفضل تموضعًا» لتوسيع دورها، بحسب سول كافونيك، رئيس أبحاث الطاقة في MST Financial. وأضاف أن شركات أوروبية مثل ريبسول وإيني قد تستفيد أيضًا، نظرًا لمواقعها القائمة في فنزويلا.

ماذا يعني ذلك لسوق النفط العالمية؟

حذر خبراء الصناعة من أن أي تغيير في النظام قد يعطل السلسلة التجارية التي تُبقي النفط الفنزويلي متدفقًا.

وقال ليبو: «نظرًا لعدم وضوح من يتولى السلطة في فنزويلا في الوقت الحالي، فقد نشهد توقف الصادرات بالكامل لأن المشترين لا يعرفون لمن يجب إرسال المدفوعات». وأضاف أن أحدث جولة من العقوبات الأميركية على أسطول الظل من ناقلات النفط أثرت بشدة على الصادرات، ما أجبر فنزويلا على خفض الإنتاج.

ويشير مصطلح أسطول الظل إلى ناقلات تعمل خارج أنظمة الشحن والتأمين والرقابة التقليدية لنقل النفط من الدول الخاضعة للعقوبات. وتُستخدم هذه السفن عادةً لنقل النفط من دول مثل فنزويلا وروسيا وإيران، التي تواجه قيودًا أميركية على صادرات الطاقة.

ويتوقع ليبو أن تواصل شيفرون تصدير نحو 150 ألف برميل يوميًا، ما يحد من أي تأثير فوري على الإمدادات. ومع ذلك، قال إن حالة عدم اليقين الأوسع قد تضيف علاوة مخاطر قصيرة الأجل بنحو 3 دولارات للبرميل.

وسيأتي هذا الارتفاع في وقت يرى فيه العديد من المحللين أن السوق مزودة بالإمدادات بشكل كافٍ، على الأقل في الوقت الراهن. وقال بوب ماكنالي من Rapidan Energy Group إن «سوق النفط يتجه حاليًا نحو فائض في المعروض»، واصفًا التأثير الفوري بأنه «يكاد لا يُذكر».

وتكمن أهمية فنزويلا على المدى الأطول في نوعية النفط الذي تنتجه. فالنفط الثقيل عالي الكبريت الذي تنتجه البلاد قد يكون صعب الاستخراج، لكنه مطلوب بشدة لدى المصافي المعقدة، لا سيما في الولايات المتحدة. وقال ماكنالي: «المصافي الأميركية… تحب ابتلاع هذا النفط اللزج القادم من فنزويلا وكندا».

وأضاف: «القضية الحقيقية هي ما إذا كانت صناعة النفط ستتمكن من العودة إلى فنزويلا وعكس عقدين من التدهور والإهمال ورفع الإنتاج مجددًا».

وإذا جرى تنصيب زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو رئيسةً بسرعة كبيرة، فقد تُخفف العقوبات وقد ترتفع صادرات النفط مبدئيًا مع استخدام المخزونات لتوليد الإيرادات، بحسب ليبو. لكنه أضاف أن الارتفاع قصير الأجل قد يضغط على الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي لتسليم مارس بنسبة 0.5% إلى 61.03 دولارًا للبرميل، فيما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لتسليم فبراير بنسبة 0.6% إلى 57.64 دولارًا للبرميل.

ومع ذلك، فإن أي تصور لتعافٍ مستدام يصطدم بقيود مادية صارمة. وقال ليبو: «إن صناعة النفط الفنزويلية في حالة تدهور شديد لدرجة أنه حتى مع تغيير الحكومة، من غير المرجح أن نشهد أي زيادة جوهرية في الإنتاج لسنوات، إذ تتطلب إعادة تأهيل البنية التحتية القائمة استثمارات كبيرة».

وبالمثل، حذرت هيليما كروفت من RBC من أن طريق التعافي طويل، مشيرة إلى «تراجع استمر لعقود في ظل نظامي تشافيز ومادورو». وقالت إن التنفيذيين في قطاع النفط يؤكدون أن الأمر سيتطلب ما لا يقل عن 10 مليارات دولار سنويًا لإصلاح القطاع، مع اعتبار «بيئة أمنية مستقرة» شرطًا أساسيًا لا غنى عنه.

وأضافت: «كل الرهانات تسقط في سيناريو فوضوي لتغيير السلطة، كما حدث في ليبيا أو العراق».