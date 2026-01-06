تراجع طفيف للدولار الأمريكي مع متابعة التداعيات الجيوسياسة



انخفض الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل متابعة الأسواق للأحداث الجيوسياسية المتعلقة بفنزويلا.

وكانت العملية العسكرية الأمريكية التي أدت إلى القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد أثارت في البداية مخاوف من تداعيات جيوسياسية أوسع. غير أن المتعاملين سرعان ما ركزوا على الجوانب الإيجابية المحتملة.

وقال الرئيس دونالد ترامب يوم السبت إن الولايات المتحدة ستتولى إدارة فنزويلا بشكل مؤقت، بالتزامن مع استقطاب شركات نفط أمريكية كبرى لاستثمار مليارات الدولارات في إصلاح البنية التحتية المتدهورة في البلاد.

وأبلغ ترامب الصحفيين في مار-آلاغو أن هذه الشركات ستقوم بـ«إنفاق مليارات الدولارات، وإصلاح البنية التحتية المتضررة بشدة، ولا سيما البنية التحتية النفطية».

من ناحية أخرى، أظهر مسح شهري يجريه معهد إدارة التوريد "آي إس إم"، الإثنين، انخفاض مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي بمقدار 0.3 نقطة إلى 47.9 نقطة في ديسمبر كانون الأول، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2024.

وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار في تمام الساعة 20:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.8 نقطة وأقل مستوى عند 98.2 نقطة.

الدولار الكندي

انخفض الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7264.

الدولار الأسترالي

ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.6714.