الداو جونز يعزز مكاسبه لنحو 600 نقطة مغلقاً عند مستوى تاريخي جديد

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الإثنين، وعززت مكاسبها مدعومة بأسهم شركات الطاقة على خلفية تقييم الأزمة في فنزويلا.



يأتي ذلك بعد العملية العسكرية الأمريكية التي أدت إلى القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والتي أثارت في البداية مخاوف من تداعيات جيوسياسية أوسع. غير أن المتعاملين سرعان ما ركزوا على الجوانب الإيجابية المحتملة.



وقال الرئيس دونالد ترامب يوم السبت إن الولايات المتحدة ستتولى إدارة فنزويلا بشكل مؤقت، بالتزامن مع استقطاب شركات نفط أمريكية كبرى لاستثمار مليارات الدولارات في إصلاح البنية التحتية المتدهورة في البلاد.



وأبلغ ترامب الصحفيين في مار-آلاغو أن هذه الشركات ستقوم بـ«إنفاق مليارات الدولارات، وإصلاح البنية التحتية المتضررة بشدة، ولا سيما البنية التحتية النفطية».



من ناحية أخرى، أظهر مسح شهري يجريه معهد إدارة التوريد "آي إس إم"، الإثنين، انخفاض مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي بمقدار 0.3 نقطة إلى 47.9 نقطة في ديسمبر كانون الأول، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2024.



وتترقب الأسواق صدور تقرير الوظائف الشهري الأمريكي يوم الجمعة المقبل عن شهر ديسمبر كانون الأول للوقوف على اتجاهات سياسة الفيدرالي.



وعند إغلاق الجلسة، قفز مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.2% (ما يعادل 595 نقطة) إلى 48977 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 49210 نقاط وأقل مستوى عند 48449 نقطة.



وارتفع إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.6% (ما يعادل 43 نقطة) إلى 6902 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 69203 نقطة وأقل مستوى عند 6891 نقطة.



وصعد مؤشر ناسداك بنسبة 0.7% (ما يعادل 160 نقطة) إلى 23396 نقطة، في حين بلغ أعلى مستوى عند 23476 نقطة وأقل مستوى عند 23332 نقطة.