تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 16-01-2026

2026-01-16 12:30PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استعاد سعر نفط خام برنت (Brent) تعافيه بصعود قوي على مستوياته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وذلك بعد رحلة هابطة نجح السعر في نهايتها بإيجاد قاع صاعد ساعده على بناء مراكز شراء جديدة، كما يدعم تلك الحركة الصاعدة توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

