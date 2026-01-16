- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 16-01-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-01-16 12:30PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
استعاد سعر نفط خام برنت (Brent) تعافيه بصعود قوي على مستوياته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وذلك بعد رحلة هابطة نجح السعر في نهايتها بإيجاد قاع صاعد ساعده على بناء مراكز شراء جديدة، كما يدعم تلك الحركة الصاعدة توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.