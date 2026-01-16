تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 16-01-2026

استعاد سعر نفط خام برنت (Brent) تعافيه بصعود قوي على مستوياته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وذلك بعد رحلة هابطة نجح السعر في نهايتها بإيجاد قاع صاعد ساعده على بناء مراكز شراء جديدة، كما يدعم تلك الحركة الصاعدة توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.