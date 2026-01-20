سعر الدولار مقابل الفرنك يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 20-01-2026

تقدم قليلاً سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) بتحرك متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم المحوري 1.3865، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي يحاول من خلاله تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع وجود ضغط سلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50.