شكرا لقرائتكم خبر عن بنك اليابان يُثبت سعر الفائدة القياسي عند أعلى مستوى في 30 عاماً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الخميس على نحو سلبي في بورصة شيكاغو التجارية للسلع، وذلك مع تقييم بيانات صينية صادرة أمس كشفت عن وفاء بكين بتعهداتها الشرائية من الحبوب الأمريكية.

وأعلنت الصين أنها أتمت التزاماتها الأولية بشراء 12 مليون طن متري من الفول الصويا الأمريكي، في حين يبقى السؤال قائمًا حول ما إذا كان الاتفاق التجاري المعلن في أكتوبر يمكن أن يصمد أمام السياسات التجارية المتقلبة للرئيس دونالد ترامب، خصوصًا مع استمرار المزارعين الأمريكيين في مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن ترامب عن نيته فرض رسوم بنسبة 25% على أي دولة تتعامل تجاريًا مع إيران، بما في ذلك الصين، ثم هدد في عطلة نهاية الأسبوع بفرض تعريفة بنسبة 10% على ثمانية من أقرب حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا إذا استمروا في معارضة جهوده لشراء جرينلاند.

وقال خبير الاقتصاد الزراعي في جامعة ولاية أيوا، تشاد هارت: "ماذا تعني هذه الرسوم الجديدة بالنسبة لهذا الاتفاق؟ هل تلغيه؟ هل يظل ملزمًا؟ هذه هي اللعبة الآن."

خلال حرب التجارة بين واشنطن وبكين، توقفت الصين عن شراء الفول الصويا الأمريكي الصيف الماضي، لكنها عادت للشراء بعد لقاء ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية، حيث تم الاتفاق على هدنة.

أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، من على هامش منتدى اقتصادي في دافوس بسويسرا، أن الصين أتمت شراءها للفول الصويا هذا الأسبوع، مضيفًا: "لقد أنجزوا كل ما قالوا إنهم سيقومون به، ونتطلع إلى شراء 25 مليون طن العام القادم."

وكانت البيانات الأولية لوزارة الزراعة الأمريكية قد أثارت الشكوك في وقت سابق حول قدرة الصين على الالتزام بالاتفاق، نظرًا لبطء بدء الشراء وتأخر ظهور المعاملات في الأرقام الرسمية. وأظهرت بيانات وزارة الزراعة الأمريكية يوم الثلاثاء أن الصين اشترت أكثر من 8 ملايين طن من الفول الصويا الأمريكي بحلول 8 يناير، مع تقارير يومية تشير إلى المزيد من الطلبات التي تراوحت بين 132,000 طن وأكثر من 300,000 طن.

مع ذلك، قامت الصين خلال السنوات الأخيرة بتنويع مصادرها للفول الصويا عبر البرازيل والأرجنتين للحصول على الأسعار الأرخص. ففي العام الماضي، شكلت الحبوب البرازيلية أكثر من 70% من واردات الصين، بينما انخفضت حصة الولايات المتحدة إلى 21% وفق بيانات البنك الدولي.

يخطط ترامب لإرسال حوالي 12 مليار دولار دعمًا للمزارعين الأمريكيين لمساعدتهم على تحمل تبعات حرب التجارة، لكن المزارعين يقولون إن هذه المساعدات لا تحل كل مشكلاتهم، إذ يواصلون مواجهة ارتفاع أسعار الأسمدة والبذور والعمالة، ما يجعل تحقيق الربح صعبًا حاليًا. بحسب صيغة وزارة الزراعة، سيحصل مزارعو الفول الصويا على 30.88 دولارًا للفدان، بينما يحصل مزارعو الذرة على 44.36 دولارًا للفدان، وحبوب السورغم على 48.11 دولارًا للفدان.

وقال كوري والترز، أستاذ مشارك في قسم الاقتصاد الزراعي بجامعة نبراسكا-لينكولن: "كل شيء يتغير — سوق إيجارات الأراضي، وسوق الأسمدة، وسوق البذور، وكلها تضغط على المزارع عند إعداد التدفقات النقدية. القدرة على اتخاذ القرار أصبحت أصعب الآن بسبب كل حالة عدم اليقين في السوق."

أسعار الفول الصويا قفزت إلى أكثر من 11.50 دولارًا للبوشل بعد الإعلان عن الاتفاق، لكنها انخفضت منذ ذلك الحين إلى حوالي 10.56 دولارًا للبوشل يوم الثلاثاء، وهو مستوى قريب من أسعار العام الماضي ولا يغطي معظم التكاليف الزراعية.

الذرة

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس آذار في نهاية الجلسة بنسبة 0.5% إلى 4.24 دولار للبوشل.

الصويا

واستقرت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس آذار عند 10.64 دولار للبوشل.

القمح

وصعدت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم مارس آذار بنسبة بنسبة 1.6% إلى 5.15 دولار للبوشل.