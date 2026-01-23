شكرا لقرائتكم خبر عن الين يتحرك في المنطقة السلبية بعد قرار الفائدة اليابانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •بنك اليابان يٌثبت أسعار الفائدة دون أي تغيير يذكر

•بنك اليابان يرفع توقعات النمو والتضخم للسنة المالية 2026

•السوق في انتظار تصريحات محافظ بنك اليابان "كازو أويدا"



تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل التحرك في المنطقة السلبية لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،وذلك بعدما أبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة دون أي تغيير ،تماشيًا مع التوقعات ، وقال أنه في مرحلة تقييم آثار التشديد النقدي الأخير.



رفع بنك اليابان المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي والتضخم للسنة المالية المنتهية في مارس 2026، في إشارة إلى استعداده لمواصلة تشديد السياسة النقدية ورفع تكاليف الاقتراض تدريجيًا. ومع ذلك، لا تزال الأسواق تستبعد قيام البنك برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع مارس المقبل.

نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.25% إلى ( 158.74¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (158.34¥)، و سجل أدنى مستوى عند (158.32¥).



•أنهي الين تعاملات الخميس منخفضًا بحوالي 0.1% مقابل الدولار ،في ثاني خسارة يومية على التوالي ،وسط انحسار مخاوف التوترات الجيوسياسية العالمية حول غرينلاند.



التعاملات الأسبوعية

•على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ، فالين الياباني منخفض حتى اللحظة بحوالي 0.45% مقابل الدولار الأمريكي ،على وشك تكبّد رابع خسارة أسبوعية على التوالي.



•دعت رئيسة الوزراء اليابانية "ساناي تاكايتشي" إلى انتخابات مبكرة في فبراير المقبل ووعدت بتخفيضات ضريبية، مما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى مستويات قياسية.



بنك اليابان

تماشيًا مع معظم التوقعات في الأسواق العالمية ،أبقي البنك المركزي الياباني يوم الجمعة ،سعر الفائدة القياسي دون أي تغيير يذكر عند نطاق 0.75% ،والذي يعد أعلى مستوى من عام 1995 .



بنك اليابان يُثبت سعر الفائدة القياسي عند أعلى مستوى في 30 عاماً



يأتي قرار بنك اليابان قبيل انتخابات مبكرة قد تشهد تصعيدًا من رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في دعوتها إلى التيسير النقدي والدعم المالي.



وجاءت نتيجة التصويت لصالح تثبيت أسعار الفائدة اليابانية بموافقة 8 أعضاء مقابل عضو طالب برفع الأسعار بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق 1.0%. حيث فضل البنك التوقف مؤقتاً لتقييم تأثير الرفع الأخير لسعر الفائدة الذي تم في ديسمبر 2025.



وقال بنك اليابان فى بيان السياسة النقدية: أنه سيقوم "بتعديل السياسة النقدية بمرونة" إذا تطورت التوقعات الاقتصادية بشكل يضمن الوصول المستقر والمستدام إلى هدف التضخم البالغ 2%.



التوقعات الاقتصادية

•رفع بنك اليابان توقعاته للنمو الاقتصادي للسنة المالية المنتهية في مارس 2026 إلى 0.9%، بعد أن كانت 0.7% في أكتوبر 2025، كما رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2026 إلى 1%، بعد أن كانت 0.7%.



•تم تعديل توقعات التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) بالزيادة للسنة المالية 2026 إلى حوالي 1.9%، وهو مستوى قريب جداً من هدف البنك البالغ 2%.



الفائدة اليابانية

•عقب الاجتماع ،ظل تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع مارس القادم أقل من 20%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



كازو أويدا

يتحدث بعد قيل محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" حول نتائج اجتماع السياسة النقدية ، ومن المتوقع أن تتضمن تعليقاته المزيد من الأدلة القوية حول مستقبل تطبيع السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة اليابانية على مدار هذا العام.



نظرة فنية

سعر الدولار مقابل الين يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 23-01-2026