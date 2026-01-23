شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ يونيو 2025 والان مع بالتفاصيل

•التحولات الجيوسياسية أثرت على معنويات المستثمرين

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة الأوروبية



تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس بعد صعود كبير بالجلسة السابقة مقابل الدولار الأمريكي ، في طريقه صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ يونيو الماضي ،بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية حول غرينلاند.



يترقب المستثمرون على مدار اليوم صدور بيانات مهمة عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأوروبي خلال شهر يناير، والتي من شأنها أن توفر أدلة واضحة حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي واتجاه أسعار الفائدة في منطقة اليورو.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى ( 1.1743$) ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1755$) ،وسجل أعلى مستوى عند ( 1.1759$).



•أنهي اليورو تعاملات الخميس مرتفعاً بنسبة 0.6% مقابل الدولار ،ليستأنف مكاسبه القوية التي توقفت في اليوم السابق ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1.1768 دولارًا.



التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ، فالعملة الأوروبية الموحدة"اليورو" مرتفعة حتى اللحظة بحوالي 1.3% مقابل العملة الأمريكية "الدولار" على وشك تحقيق أول مكسب أسبوعي في شهر ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ يونيو 2025.



توترات غرينلاند

قال ترامب يوم الأحد إنه سيفرض رسومًا جمركية إضافية بنسبة 10% على الواردات اعتبارًا من 1 فبراير على البضائع القادمة من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وهولندا وفنلندا وبريطانيا، إلى حين السماح للولايات المتحدة بشراء غرينلاند.



ونددت دول الاتحاد الأوروبي الكبرى بالتهديدات بفرض رسوم جمركية بشأن غرينلاند، واصفة إياها بالابتزاز، واقترحت فرنسا الرد بمجموعة من الإجراءات الاقتصادية المضادة غير المجربة سابقًا.



وخلال منتدى دافوس العالمي ، سحب ترامب تهديده بفرض تعريفات جمركية على عدد من الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو، مُعلناً عن إطار اتفاق مع الناتو بشأن السيطرة على غرينلاند.



وقال ترامب عبر منصة تروث سوشيال:وضعنا إطارًا لاتفاق مستقبلي بشأن غرينلاند،و لن نفرض الرسوم الجمركية التي كان من المقرر تنفيذها في الأول من فبراير المقبل.



وقد أثرت تلك التحولات الجيوسياسية على المعنويات هذا الأسبوع ، وقد تحمل الدولار الأمريكي وطأة قلق المستثمرين في أسواق العملات، حيث تراجعت قيمة الأصول الأمريكية بشدة.



وقال تيري ويزمان، الاستراتيجي العالمي للعملات الأجنبية في مجموعة ماكواري: إنه في حين أن اتفاق غرينلاند يحل المشكلة المباشرة المتمثلة في الرسوم الجمركية و الغزو، إلا أنه لا يحل المشكلة الأساسية المتمثلة في التباعد الظاهر بين الحلفاء.



الفائدة الأوروبية

•أظهرت البيانات الصادرة مؤخرًا فى أووربا ،تباطؤ مستويات التضخم الرئيسية خلال ديسمبر الماضي ،لتوضح تراجع الضغوط التضخمية على البنك المركزي الأوروبي.



•عقب تلك البيانات ،ارتفع تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى فبراير المقبل من 10% إلى 25%.



•وعدل المتداولون توقعاتهم من إبقاء البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة طوال هذا العام إلى وجود خفض واحد على الأقل بنحو 25 نقطة أساس.



•ومن أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه يترقب المستثمرون على مدار اليوم صدور بيانات مهمة عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأوروبي خلال شهر يناير.



توقعات حول أداء اليورو

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي": تحرك اليورو فى المنطقة الإيجابية مرة أخرى مقابل الدولار الأمريكي ،خاصة إذا جاءت بيانات القطاعات الرئيسية أكثر عدوانية عما هو متوقعًا فى الأسواق.



نظرة فنية

