سعر النحاس يحقق الهدف الأول-توقعات اليوم 23-1-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-01-23 06:43AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

نجح سعر النحاس بملامسته للهدف التصحيحي الأول المستقر عند 5.6200$ ومن ثم ليبدأ بتشكيل موجات إيجابية جديدة مستغلا محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي، قد يبدأ السعر حاليا ببناء بعض الموجات الصاعدة بالاعتماد على استمرار تشكيل مستوى 5.5100$ للدعم الرئيسي الأول مما يزيد ذلك من فرص تجاوزه قريبا للحاجز المستقر عند 5.9700$ ومن ثم تحقيقه لمكاسب تاريخية جديدة باندفاعه نحو 6.1200$ و6.2100$ على التوالي.

 

أما هبوط السعر دون 5.5100$ والثبات أدناه سيجبره ذلك على تقديم تداولات تصحيحية هابطة من جديد ليضطر لتكبد خسائر إضافية بتسلله أولا نحو 5.3900$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.6500$ و 5.9700$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

