سعر البلاتين يستأنف الارتفاع– توقعات اليوم 23-1-2026

لم يكتف سعر البلاتين بملامسته للهدف المتمركز عند 2602.00$ لنلاحظ تفاعله بشكل حاد مع إيجابية المؤشرات الرئيسية وتسجيله لمكاسب تاريخية جديدة باندفاعه حاليا نحو 2689.50$.

لا مفر حاليا أمام السعر من تسجيله لمكاسب تاريخية إضافية لنتوقع انجذابه نحو 2710.00$ و2764.00$ على التوالي, أما هبوطه دون 2460.00$ وتقديمه لإغلاق سلبي سيؤكد ذلك محاولة تفعيله لمحاولات جني الأرباح بتسلله مباشرة نحو 2410.00$ و2355.00$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 2600.00$ و 2710.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع