سعر البلاتين يستأنف الارتفاع– توقعات اليوم 23-1-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-01-23 06:43AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

لم يكتف سعر البلاتين بملامسته للهدف المتمركز عند 2602.00$ لنلاحظ تفاعله بشكل حاد مع إيجابية المؤشرات الرئيسية وتسجيله لمكاسب تاريخية جديدة باندفاعه حاليا نحو 2689.50$.

 

لا مفر حاليا أمام السعر من تسجيله لمكاسب تاريخية إضافية لنتوقع انجذابه نحو 2710.00$ و2764.00$ على التوالي, أما هبوطه دون 2460.00$ وتقديمه لإغلاق سلبي سيؤكد ذلك محاولة تفعيله لمحاولات جني الأرباح بتسلله مباشرة نحو 2410.00$ و2355.00$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 2600.00$ و 2710.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

