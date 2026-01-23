سعر الباوند مقابل الين يقترب من القمة-توقعات اليوم 23-1-2026

استغل سعر الزوج ثباته المتكرر ضمن محاور القناة الصاعدة لنلاحظ تشكيله يوم أمس لاندفاع صاعد قوي محققا بذلك الهدف المنتظر عند 214.10 ليقترب بذلك من القمة الأخيرة المستقرة عند 214.30.

بالرغم من استمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي إلا أننا نؤكد على أهمية انتظار تجاوز السعر للقمة الحالية وتقديمه لإغلاق إيجابي ليؤكد ذلك انتقاله لمرحلة إيجابية جديدة ليستهدف بذلك لمستوى 215.00 و215.55 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 213.45 و 215.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتحقيق الشرط