تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 23-01-2026

شكّل سعر المؤشر يوم أمس المزيد من التداولات السلبية متأثرا باستمرار تشكيل محور المتوسط المتحرك 55 لحاجز إضافي بتذبذبه قرب 98.65 لنلاحظ تسجيله بذلك للهدف الأول بوصوله نحو 98.05.

مواصلة تعرض السعر للضغوط السلبية تحديدا باقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 20 سيمنحه ذلك فرصة لتجديد الضغط على مستوى تصحيح 66.8% فيبوناتشي المستقر عند 97.85 والذي بكسره سيفتح أمامه باب لاستهداف محطات سلبية جديدة قد تبدأ من 97.40 و97.00 على التوالي.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.85 و 98.45

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض