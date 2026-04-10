تحديث توقع سعر الفضة اليوم 10-04-2026

لا يزال سعر المؤشر متأثرا بتعارض المؤشرات الرئيسية ليكرر تقديمه لتداولات جانبية ضعيفة بتمركزه المستمر قرب 98.65, نذكر بأن الثبات المتكرر فوق مستوى 98.20 والذي يشكل بدوره حاليا لدعم إضافي قد يساهم بتحفيز المحاولات الصاعدة للفترة القريبة لنتوقع اندفاع السعر قريبا نحو 99.15 ومن ثم ليحاول إغلاق الفجوة السعرية باستهدافه لمستوى 99.50.

أما كسر السعر للدعم الإضافي سيؤكد ذلك استسلامه للسيناريو الهابط من جديد وليضطر لتكبد خسائر إضافية بتسلله نحو 97.88 و97.55 على التوالي.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 98.40 و 99.15

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات 98.20