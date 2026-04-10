تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 10-04-2026

يشهد سعر الذهب (GOLD) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق مستوى المقاومة الصلب 4,800$، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع وجود ضغط إيجابي متواصل نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي السعر على المدى القريب.