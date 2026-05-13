تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 13-05-2026

انزلق سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر الزوج بهذا الانخفاض خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، وذلك بالتزامن مع تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغط السلبي حول الزوج وينهي على أي آمال للتعافي في الفترة القريبة المقبلة، خاصة ويأتي هذا مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج من تصريف البعض من تشبعه البيعي بها، ما يفسح له المجال بتسجيل المزيد من الخسائر.