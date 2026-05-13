تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 13-05-2026

يشهد سعر الذهب (GOLD) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استعادة تعافيه والصعود من جديد، في ظل استمرار الدعم الإيجابي والديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يعيق من فرص تعافيه في الفترة القريبة المقبلة.